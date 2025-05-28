Краснодар готовится к масштабной реконструкции дорог: вырубят более 7 тысяч деревьев

По данным издания 93.ru, наиболее значительные вырубки ожидаются на следующих участках: от торгового центра «Лента» до «Немецкой деревни» и далее до улицы Средней, где исчезнет почти 2 тысячи зелёных насаждений; на улице Есенина между Солнечной и Суздальской, где будет удалено 2,7 тысячи деревьев; а также на перекрёстке улиц Тихорецкой и Володарского, где планируется строительство новой транспортной развязки, что потребует убрать ещё более тысячи деревьев. Существенные вырубки запланированы также на улице Красных Партизан и при возведении путепровода на Фадеева.