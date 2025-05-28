Краснодар готовится к масштабной реконструкции дорог: вырубят более 7 тысяч деревьев

В Краснодаре озвучили планы на 2025 год по обновлению улично-дорожной сети. Заместитель главы города Владимир Архипов провёл брифинг, в ходе которого рассказал о предстоящем ремонте и строительстве дорог, а также о связанных с этим последствиях для городской экосистемы.
Уже в ближайшие месяцы будет капитально отремонтировано 10 участков дорог общей протяжённостью свыше 25 километров. Обновление затронет не только дорожное полотно: планируется полная замена тротуаров, бордюров, установка современных дорожных знаков и нанесение новой разметки. Работы уже стартовали на улицах Дальней и Ягодина, а на Уральской ведутся подготовительные мероприятия: установлены временные дорожные указатели.
Особое внимание власти уделили модернизации трамвайных переездов. В летний период начнётся обновление сразу трёх участков — на улицах Каляева, Коммунаров и Калинина. В период выполнения работ движение автотранспорта будет частично ограничено.
Однако масштабная реконструкция городской инфраструктуры не обойдётся без ощутимых экологических издержек. В рамках подготовки к строительным работам планируется вырубить более 7 тысяч деревьев и кустарников. Это затронет разные виды растений, включая хвойные, лиственные и даже субтропические.
По данным издания 93.ru, наиболее значительные вырубки ожидаются на следующих участках: от торгового центра «Лента» до «Немецкой деревни» и далее до улицы Средней, где исчезнет почти 2 тысячи зелёных насаждений; на улице Есенина между Солнечной и Суздальской, где будет удалено 2,7 тысячи деревьев; а также на перекрёстке улиц Тихорецкой и Володарского, где планируется строительство новой транспортной развязки, что потребует убрать ещё более тысячи деревьев. Существенные вырубки запланированы также на улице Красных Партизан и при возведении путепровода на Фадеева.
В качестве компенсации за уничтоженные зелёные зоны в бюджет города поступят 565,7 миллиона рублей. Эти деньги, как заявлено, будут направлены на компенсационное озеленение — деревья и кустарники планируют высадить в других районах города, в том числе на тех территориях, где была проведена вырубка, сообщили в городском дептрансе.
Стоимость всех запланированных на ближайшие годы работ оценивается в 11,6 миллиарда рублей. При этом, несмотря на заявленные меры по восстановлению зелёных зон, горожане вправе испытывать беспокойство: два года назад краевое Законодательное собрание признало деятельность администрации Краснодара по охране зелёных насаждений неудовлетворительной. Тогда выяснилось, что за три с половиной года в городе было уничтожено более 70 тысяч деревьев и кустарников, а высажено — всего чуть более 6,5 тысячи.
Таким образом, несмотря на активную модернизацию транспортной инфраструктуры, Краснодару предстоит ещё доказать, что развитие не обязательно должно идти вразрез с заботой о городской экологии.