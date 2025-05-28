В Самарской области стартовал форум «Мой бизнес 63. Время роста»

«Правительство РФ делает все возможное, чтобы помочь каждому направлению. В регионе действует система мер поддержки. Будем совершенствовать, вместе дорабатывать, дополнять. Она точно не позволит нам всем сказать, что можем где-то провалиться. Будем только развиваться и расти. Во многом ваш личный вклад, упорство, трудолюбие являются определяющими», — сказал глава региона.