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В Самарской области стартовал форум «Мой бизнес 63. Время роста»

Деловое мероприятие запустили 28 мая во Дворце спорта имени Высоцкого. Приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Деловое мероприятие запустили 28 мая во Дворце спорта имени Высоцкого. Приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Форум посетил в том числе губернатор Вячеслав Федорищев. Поздравил собравшихся с праздником и вручил награды самым успешным. Также назвал новые меры поддержки.

В том числе для участников СВО, которые открыли свое дело, технологических инициатив, социальных и многодетных предпринимателей, начинающих экспортеров.

«Правительство РФ делает все возможное, чтобы помочь каждому направлению. В регионе действует система мер поддержки. Будем совершенствовать, вместе дорабатывать, дополнять. Она точно не позволит нам всем сказать, что можем где-то провалиться. Будем только развиваться и расти. Во многом ваш личный вклад, упорство, трудолюбие являются определяющими», — сказал глава региона.

Прошла и пленарная сессия, связанная с этой темой и значимостью нацпроектов. Участвовали местные власти, институты развития, инициативные граждане (137 тыс. малых и средних предпринимателей, 310 тыс. самозанятых).

«В регионе активные предприниматели, между властью и бизнесом выстроен открытый, прямой диалог. Это подтверждает первый день форума. Его организовали в смешанном формате. Участвовали 1400 человек. Впереди еще 2 дня. Желаю всем плодотворной работы», — заявил зампредседателя областного правительства — министр экономического развития и инвестиций губернии Павел Финк.

Подготовили и секции по маркетингу, финансам, искусственному интеллекту и экспорту.

«Хочется посетить все, особенно учитывая, какие спикеры будут выступать. Уже послушал про финансы, стал участником пленарной сессии. Приятно, что у нас в регионе можно выстроить диалог с властью и обсудить конкретные вопросы, которые беспокоят бизнес-сообщество», — подчеркнул директор компании «Волга документ» Андрей Ерофеев.

Плюс организовали выставку местных производителей «Дом самарских брендов». Экспозицию поделили на шесть зон: сад, кафе, магазин, дом, детская, гараж. Изделия представили 50 предпринимателей.

«Хорошая возможность познакомить с нашей продукцией — делаем мебель для сада, а также системы хранения. Для нас участие — толчок для роста. Приятно видеть коллег, которые, как и мы, доказывают, что в области выпускают качественные товары по разным направлениям и для широкого круга потребителей», — объяснил директор предприятия «Рея» Роман Тарасенков.

Работали и институты развития. Сам форум продлится до 30 мая. Второй день пройдет в центре «Мой бизнес». Его посвятят франчайзингу. Третий — работе на маркетплейсах. Присоединиться можно, подав заявку по ссылке.

А для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.