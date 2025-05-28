В Самарской области стартовал форум «Мой бизнес 63. Время роста»

Деловое мероприятие запустили 28 мая во Дворце спорта имени Высоцкого. Приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Форум посетил в том числе губернатор Вячеслав Федорищев. Поздравил собравшихся с праздником и вручил награды самым успешным. Также назвал новые меры поддержки.
В том числе для участников СВО, которые открыли свое дело, технологических инициатив, социальных и многодетных предпринимателей, начинающих экспортеров.
«Правительство РФ делает все возможное, чтобы помочь каждому направлению. В регионе действует система мер поддержки. Будем совершенствовать, вместе дорабатывать, дополнять. Она точно не позволит нам всем сказать, что можем где-то провалиться. Будем только развиваться и расти. Во многом ваш личный вклад, упорство, трудолюбие являются определяющими», — сказал глава региона.
Прошла и пленарная сессия, связанная с этой темой и значимостью нацпроектов. Участвовали местные власти, институты развития, инициативные граждане (137 тыс. малых и средних предпринимателей, 310 тыс. самозанятых).
«В регионе активные предприниматели, между властью и бизнесом выстроен открытый, прямой диалог. Это подтверждает первый день форума. Его организовали в смешанном формате. Участвовали 1400 человек. Впереди еще 2 дня. Желаю всем плодотворной работы», — заявил зампредседателя областного правительства — министр экономического развития и инвестиций губернии Павел Финк.
Подготовили и секции по маркетингу, финансам, искусственному интеллекту и экспорту.
«Хочется посетить все, особенно учитывая, какие спикеры будут выступать. Уже послушал про финансы, стал участником пленарной сессии. Приятно, что у нас в регионе можно выстроить диалог с властью и обсудить конкретные вопросы, которые беспокоят бизнес-сообщество», — подчеркнул директор компании «Волга документ» Андрей Ерофеев.
Плюс организовали выставку местных производителей «Дом самарских брендов». Экспозицию поделили на шесть зон: сад, кафе, магазин, дом, детская, гараж. Изделия представили 50 предпринимателей.
«Хорошая возможность познакомить с нашей продукцией — делаем мебель для сада, а также системы хранения. Для нас участие — толчок для роста. Приятно видеть коллег, которые, как и мы, доказывают, что в области выпускают качественные товары по разным направлениям и для широкого круга потребителей», — объяснил директор предприятия «Рея» Роман Тарасенков.
Работали и институты развития. Сам форум продлится до 30 мая. Второй день пройдет в центре «Мой бизнес». Его посвятят франчайзингу. Третий — работе на маркетплейсах. Присоединиться можно, подав заявку по ссылке.
А для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.