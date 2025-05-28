МАЗ презентовал новую модель электромусоровоза

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ продолжает разрабатывать и создавать транспортную экосистему, которая с каждым годом прирастает новыми моделями экологического транспорта на основе инновационных решений для различных отраслей. Теперь эту линейку пополнил MAZ-GTe — белорусский мусоровоз с электрическим приводом, который впервые широкой публике представлен на выставочной площадке коммерческого транспорта и технологий COMVEX в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автозавода.
Новинка разработана с учетом высоких современных требований к технике как для городского режима, так и тяжелых условий сбора и вывоза бытовых отходов. MAZ-GTe с задней загрузкой ТКО скомпонован на шасси 6×2. Автомобиль имеет высокую маневренность, уменьшенный радиус разворота, эффективное распределение нагрузки по осям. Для удобства оператора применена новая откидная конструкция заднего борта, что существенно понижает погрузочную высоту крупногабаритного ТКО. Управление операциями при выгрузке отходов осуществляется как из кабины водителя, так и с выносного пульта управления.
На автомобиле установлен электродвигатель, что обеспечивает тихую работу на внутридворовых территориях и снижение выбросов. Использование электрического привода имеет и экономическую выгоду. Мощность двигателя составляет 150 кВт, а литий-железно-фосфатные батареи емкостью 256 кВт/ч обеспечивают запас хода на одной зарядке до 200 км.
MAZ-GTe спроектирован с заботой о водителе и команде операторов: имеет уникальную вынесенную вперед кабину с пониженным входом, внутри — ровный пол и есть возможность встать в полный рост. Кабина оборудована рабочим местом водителя и тремя местами для операторов. Здесь установлены новая приборная панель с цветным ЖК-дисплеем, новая сенсорная панель управления (позволяет обеспечить визуальный контроль управления микроклиматом, специальным оборудованием, пневмоподвеской), современная система кругового обзора на 360 градусов, кондиционер, электроподогрев лобового стекла, мультируль, сидения повышенной комфортности. -0-