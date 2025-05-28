МАЗ презентовал новую модель электромусоровоза

Новинка разработана с учетом высоких современных требований к технике как для городского режима, так и тяжелых условий сбора и вывоза бытовых отходов. MAZ-GTe с задней загрузкой ТКО скомпонован на шасси 6×2. Автомобиль имеет высокую маневренность, уменьшенный радиус разворота, эффективное распределение нагрузки по осям. Для удобства оператора применена новая откидная конструкция заднего борта, что существенно понижает погрузочную высоту крупногабаритного ТКО. Управление операциями при выгрузке отходов осуществляется как из кабины водителя, так и с выносного пульта управления.