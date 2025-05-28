Сейсмонеустойчивые дома будут расселять и сносить

Создать юридический механизм признания сейсмодефицитных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (сейсмоусилению), а также механизмов принудительного расселения граждан из таких домов планирует Минстрой России.
Документ разработан после неоднократных консультаций с регионами, в частности, с властями Камчатского края, а также с научным сообществом. В настоящее время жилищным законодательством предусмотрено принудительное переселение граждан из жилых помещений, не соответствующих требованиям к безопасности, осуществляется в рамках изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для государственных или муниципальных нужд путем признания такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. С принятием разработанного министерством документа здание будет признаваться аварийным если оно будет сейсмонеустойчивым.
Сильнее всего в России трясет не очень большое количество регионов. Это, прежде всего, Северный Кавказ Алтай и Тыва, Якутия, Урал, Камчатка и Сахалин. Вместе с тем, иногда немного потряхивает даже Москву К примеру, 24 мая 2013 года горожане ощутили толчки магнитудой 2 балла. При этом эпицентр землетрясения находился в Охотском море. А наиболее сильные подземные толчки были зафиксированы 4 марта 1977 года. Тогда на верхних этажах высотных зданий образовались трещины, в отдельных районах столицы испуганные граждане выбегали из своих домов. Примерно то же происходило 30 августа 1986 года.