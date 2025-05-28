ЦБ указал на риски образования пузыря на рынке недвижимости в России

В Центробанке уточнили, что до второй половины 2024 года на первичном рынке наблюдался одновременный рост всех ключевых показателей — числа сделок, объемов кредитования и цен, что уже тогда создавало предпосылки для формирования «пузыря». Однако после сворачивания широких ипотечных программ и повышения ставок выдача новых кредитов сократилась, что временно снизило риски. Теперь же, по оценке регулятора, ускорение роста цен на фоне сохраняющихся высоких ставок и недоступности жилья для части населения вновь усугубляет ситуацию.