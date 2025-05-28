ЦБ указал на риски образования пузыря на рынке недвижимости в России

ЦБ отмечает сохранение рисков образования пузыря на рынке недвижимости.
Риски появления пузыря на первичном рынке недвижимости в России выросли в I квартале 2025 года на фоне опережающего роста цен на жилье по сравнению с доходами населения и стоимостью аренды. Об этом говорится в обзоре Банка России о финансовой стабильности за IV квартал 2024 года — I квартал 2025 года, опубликованном 28 мая.
«На фоне опережающего роста цен на жилье относительно доходов населения и стоимости аренды увеличились риски появления “пузыря” на первичном рынке недвижимости», — отмечается в документе. Содержание приводят «Ведомости».
В обзоре подчеркивается, что в апреле 2025 года индекс риска пузыря на первичном рынке достиг 1,6 пункта, что является максимальным значением с 2016 года. По данным регулятора, за период с конца 2024 года к весне 2025 года ситуация на рынке изменилась: если ранее завершение массовых программ льготной ипотеки и рост ставок по кредитам сдерживали активность покупателей, то после стабилизации темпов ипотечного кредитования риски снова начали расти.
В Центробанке уточнили, что до второй половины 2024 года на первичном рынке наблюдался одновременный рост всех ключевых показателей — числа сделок, объемов кредитования и цен, что уже тогда создавало предпосылки для формирования «пузыря». Однако после сворачивания широких ипотечных программ и повышения ставок выдача новых кредитов сократилась, что временно снизило риски. Теперь же, по оценке регулятора, ускорение роста цен на фоне сохраняющихся высоких ставок и недоступности жилья для части населения вновь усугубляет ситуацию.