В ЦБ заявили о возросших рисках пузыря на первичном рынке жилья

Риски появления пузыря на первичном рынке жилья в России вновь выросли в первом квартале текущего года. Соответствующие данные Центральный банк представил в «Обзоре финансовой стабильности» за четвертый квартал 2024-го и первый квартал текущего годов.
Регулятор пояснил, что данный показатель — один из подходов для количественной оценки перегрева цен на жилье в стране. В нем учитывается не только отклонение реальных цен на квартиры от долгосрочного тренда, но и ряд других факторов.
В Банке России заявили, что в связи с опережающим ростом цен на жилье относительно доходов россиян и стоимости аренды квартиры «риск возникновения пузыря на первичном рынке снова вырос».
«В апреле 2025 года индекс достиг значения в 1,6 пункта», — отметил ЦБ в своем отчете, отметив, что это максимальное значение с 2016 года.
Что касается вторичного рынка, то, по данным регулятора, риска возникновения пузыря нет.
Напомним, в конце апреля в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин назвал ситуацию в жилищном строительстве наиболее сложной. По его словам, ее необходимо держать на контроле.