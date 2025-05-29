Карбоновый полигон на Карадаге — что это и для чего

Карадагский заповедник — это достаточно представительная заповедная территория с горно-лесными ландшафтами. Более того, здесь имеется опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух, поскольку еще в 1988 году на Карадаге была создана станция фонового экологического мониторинга, включенная в международную европейскую систему таких станций.