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Карбоновый полигон на Карадаге — что это и для чего

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. На полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В. И. Вернадского Татьяна Бобра.

Источник: РИА "Новости"

Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла.

Тема, связанная с карбоновыми полигонами, возникает на фоне того, что сейчас на Земле наблюдается глобальное потепление климата, поэтому климатическая повестка является международной, мировой, в которую включилась и Российская Федерация, обозначила гость студии.

Карадагский заповедник — это достаточно представительная заповедная территория с горно-лесными ландшафтами. Более того, здесь имеется опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух, поскольку еще в 1988 году на Карадаге была создана станция фонового экологического мониторинга, включенная в международную европейскую систему таких станций.

объяснила Бобра

По ее словам, в Крыму необходимость создания карбонового полигона обусловлена особенностью региона. Полуостров ставит перед собой задачу быть регионом экологического благополучия, поэтому мониторинг и знание об объемах поступления и поглощения лесными ландшафтами углекислого газа — это важно, добавила Бобра.

«На так называемых карбоновых полигонах отрабатываются методики расчета и моделирования, прогнозирования поступления углекислого раза в атмосферный воздух и его поглощение естественными ландшафтами, прежде всего лесными, сельскохозяйственными ландшафтами и специально созданными посадками определенных растений, которые получили название карбоновые фермы», — обратила внимание эколог.

Частью карбонового полигона на территории Карадагского заповедника могут являться не только сухопутные, горнолесные территории, но и водные, морские территории. Для Крыма естественными карбоновыми полигонами выступают горы, леса, особо охраняемые природные территории, которые включены в ООПТ, добавила она.

По ее словам, система карбоновых полигонов в России создается в разных субъектах страны, на сегодняшний день действующих полигонов уже 19, а в перспективе их количество будет увеличено до 80.

«Это некая мониторинговая сетка за поступлением и поглощением углекислого газа на территории Российской Федерации, и Крым является одним из таких “представительных регионов”, — пояснила специалист.

В ноябре прошлого года в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата уже шла речь о создании в России карбоновых полигонов для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса.

Карбоновый полигон — это территория, где ученые исследуют технологии контроля выбросов и поглощения парниковых газов в экосистемах. Это площадка, где разрабатывают и тестируют методы управления природными системами, чтобы они лучше поглощали углерод из атмосферы.

На полигонах измеряют углеродный баланс лесов, полей, болот и рек, изучают пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного углекислого газа, разрабатывают технологии улавливания и хранения углекислого газа.

В РФ функционируют около двух десятков карбоновых полигонов на территории Свердловской, Калининградской, Новосибирской областей, Башкортостана, Чечни, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов.