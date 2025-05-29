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Между Красной Поляной и Северным Кавказом появится железная дорога

Между курортами сочинской Красной Поляны и Северного Кавказа в будущем планируют построить новую железную дорогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Источник: Коммерсантъ

«В идеальном варианте было бы еще и курорты Красной Поляны соединить с курортами Северного Кавказа хотя бы железной дорогой, там порядка 80 км расстояние, но где-то в труднодоступных горных местах. В будущем железнодорожную магистраль в этом направлении планируем», — заявил господин Хуснуллин.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пропускная и провозная способность железных дорог в Краснодарском крае увеличится до 131 млн тонн к 2030 году. Модернизация транспортной инфраструктуры затронет четыре ключевых порта Краснодарского края: Новороссийский, Туапсе, Темрюк и Тамань.