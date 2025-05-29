Между Красной Поляной и Северным Кавказом появится железная дорога

«В идеальном варианте было бы еще и курорты Красной Поляны соединить с курортами Северного Кавказа хотя бы железной дорогой, там порядка 80 км расстояние, но где-то в труднодоступных горных местах. В будущем железнодорожную магистраль в этом направлении планируем», — заявил господин Хуснуллин.