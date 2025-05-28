Как заморозки отразились на состоянии полей Брестской области, рассказал Пархомчик

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области заморозки затронули около 28 тыс. га посевных площадей, что составляет примерно 3% от всех посевов. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Лукашенко: надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и нам, и России.
Серьезных потерь в масштабах региона нет. При этом еще около 107 тыс. га, или 11% посевных площадей, пострадали в меньшей степени — здесь ожидается урожай ниже первоначальных прогнозов. Однако, по мнению Петра Пархомчика, улучшение погодных условий, в частности установление теплых ночей и дождей, позволит восстановить состояние полей. «Мы вернемся к нормальному состоянию наших полей, и тот ожидаемый результат, который мы планировали получить в 2025 году, мы должны получить», — подчеркнул он.
Пархомчик: учитывая уроки этого года, в Брестской области высадили больше картофеля и других овощей.
Председатель Брестского облисполкома также отметил, что в регионе своевременно подготовлены удобрения и проведена подкормка посевов, что создает все условия для получения хорошего урожая в текущем году.
«Результаты прошлого года были рекордными для Брестского региона. Поэтому мы настроены на рост — как в производстве, так и в сборе зерновых культур, а также на увеличение объемов по рапсу. Хотя с рапсом ситуация немного сложнее, в том числе из-за заморозков. Но мы будем искать пути решения этих вопросов. По сахарной свекле — более 1 млн. т. Что касается кукурузы, это, как говорится, один из ключевых сегментов: сейчас пересеиваем погибшие участки и рассчитываем получить дополнительный результат именно за счет кукурузы», — добавил Петр Пархомчик. -0-