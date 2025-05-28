Как заморозки отразились на состоянии полей Брестской области, рассказал Пархомчик

«Результаты прошлого года были рекордными для Брестского региона. Поэтому мы настроены на рост — как в производстве, так и в сборе зерновых культур, а также на увеличение объемов по рапсу. Хотя с рапсом ситуация немного сложнее, в том числе из-за заморозков. Но мы будем искать пути решения этих вопросов. По сахарной свекле — более 1 млн. т. Что касается кукурузы, это, как говорится, один из ключевых сегментов: сейчас пересеиваем погибшие участки и рассчитываем получить дополнительный результат именно за счет кукурузы», — добавил Петр Пархомчик. -0-