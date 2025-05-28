Гарантия овощей на полках — в предоплате. Как торговые сети могут поучаствовать в формировании будущего урожая

«У нас есть корма, и мы очень хорошо поработали в прошлом году. На сегодняшний день мы обеспечены по сенажу и силосу до октября — ноября. Но вот первый укос, который мы начали убирать, пока ниже уровня прошлого года на 30%. Очень важно, что за эту неделю мы видим: то, что уже убрали, довольно быстро прогрессирует. И второй укос будет значительно лучше. Тем более нам прогнозируют дождливую погоду, а для нас это хорошая погода», — отметил Петр Пархомчик.