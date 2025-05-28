Гарантия овощей на полках — в предоплате. Как торговые сети могут поучаствовать в формировании будущего урожая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые сети должны участвовать в формировании будущего урожая, заранее подписывать договоры с хозяйствами и вносить пусть небольшую, но предоплату. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», передает БЕЛТА.
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«У нас есть корма, и мы очень хорошо поработали в прошлом году. На сегодняшний день мы обеспечены по сенажу и силосу до октября — ноября. Но вот первый укос, который мы начали убирать, пока ниже уровня прошлого года на 30%. Очень важно, что за эту неделю мы видим: то, что уже убрали, довольно быстро прогрессирует. И второй укос будет значительно лучше. Тем более нам прогнозируют дождливую погоду, а для нас это хорошая погода», — отметил Петр Пархомчик.
Как заморозки отразились на состоянии полей Брестской области, рассказал Пархомчик.
Он также прокомментировал изменения в овощеводстве региона. Посевные площади под картофель и овощи в Брестской области значительно увеличены. «Мы не ждали каких-то команд, мы понимали, что, наверное, недостаточно посеяли в прошлом году и картошки, и других овощных культур. Поэтому приняли для себя решение и в полтора раза увеличили посевные площади картошки, в 1,9 раза увеличили площади овощных культур», — сказал председатель облисполкома.
Особое внимание Петр Пархомчик уделил сотрудничеству с торговыми сетями. Он подчеркнул необходимость заблаговременного заключения контрактов между аграриями и ритейлерами: «Очень важно, чтобы сети участвовали в урожае 2025 года. Они должны заключать контракты с нашими хозяйствами сейчас, чтобы на их прилавках были картошка, лук, капуста и другие культуры. Я за то, чтобы сети делали незначительную, но все-таки предоплату. Это будет гарантией выполнения обязательств тех, кто выращивает, и тех, кто потребляет».
Комментируя вопрос хранения урожая, председатель Брестского облисполкома напомнил, что область выращивает 65% плодоовощной продукции для страны. По его словам, инфраструктура хранения активно развивается, но отдельные культуры требуют дополнительных усилий. «Мы научились хранить, скажем, до апреля — мая. Но, например, наш лук уже в феврале нуждается в ускоренной продаже — он теряет потребительские свойства. Поэтому задача — научиться правильно хранить капусту, лук, чтобы они оставались качественными до апреля — мая», — добавил Петр Пархомчик.
Он также поделился опытом хранения моркови в поле, без выкапывания: «В прошлом году в Столинском районе мы сделали бурты прямо в земле. В этом году начали выкапывать — морковка сохранила все свои потребительские свойства. Будем повторять этот эксперимент, но, конечно, с соблюдением технологии».
Затронута была и тема яблок. Петр Пархомчик сообщил, что из-за заморозков потери в садах региона составили около 30%. «Урожай прошлого года — 120 тыс. т яблок. Даже с учетом потерь остается около 90 тыс. т. Этого достаточно, чтобы прокормить нашу республику. Но снова подчеркиваю: торговые сети должны брать на себя обязательства. Наши фермеры стараются продать продукцию эффективно, и спрос постоянен, особенно со стороны Российской Федерации. Многие губернаторы, приезжая в Брестскую область, готовы заключать и финансировать контракты заранее, чтобы осенью гарантированно получить нужную продукцию», — подытожил он. -0-