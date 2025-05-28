Как продвигается реализация проекта первого белорусско-российского самолета, рассказал председатель Брестского облисполкома

Петр Пархомчик отметил, что белорусско-российский проект по созданию опытного образца самолета «Освей» реализуется по графику. «Белорусская сторона сегодня выполняет все условия согласно договоренности с Российской Федерацией. Напомню, что у нас выделены средства в рамках России и Беларуси — 364 млн российских рублей. Мы должны построить три корпуса. Один корпус завершаем и открываем в июне, второй — в следующем году. Были небольшие заминки по конструкции самолета, но они уже решены. В 2026 году должны появиться первые опытные образцы, которые поднимутся в воздух. Это остается для нас плановой задачей», — подчеркнул он.