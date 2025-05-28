Как продвигается реализация проекта первого белорусско-российского самолета, рассказал председатель Брестского облисполкома

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский проект по разработке опытного образца самолета «Освей» реализуется в соответствии с утвержденным планом. Об этом заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
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Особое внимание в регионе уделяют развитию производств с высокой степенью локализации. В частности, речь идет об аккумуляторных батареях для различных видов транспорта. «Мы очень мощно сейчас занялись развитием темы аккумуляторных батарей разного типа, включая батареи для легковых автомобилей. Задача стоит увеличить производство в 1,7−1,8 раза. Мы говорим о глубокой локализации всех компонентов, чтобы вторичное сырье возвращалось в производственный цикл. Это практически безотходное производство, замкнутый цикл, который позволяет и утилизировать, и повторно производить новую продукцию», — пояснил глава области.
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Петр Пархомчик отметил, что белорусско-российский проект по созданию опытного образца самолета «Освей» реализуется по графику. «Белорусская сторона сегодня выполняет все условия согласно договоренности с Российской Федерацией. Напомню, что у нас выделены средства в рамках России и Беларуси — 364 млн российских рублей. Мы должны построить три корпуса. Один корпус завершаем и открываем в июне, второй — в следующем году. Были небольшие заминки по конструкции самолета, но они уже решены. В 2026 году должны появиться первые опытные образцы, которые поднимутся в воздух. Это остается для нас плановой задачей», — подчеркнул он.
В числе приоритетов также возрождение судостроения. Брестская область уже приступила к модернизации Пинского судоремонтного завода. «Президент подписал указ по ремонту большого количества судов, которые находятся на балансе Министерства транспорта. Мы приступили к выполнению этой задачи, возвращаем кадры, компетенции и начинаем прорабатывать создание линейки судов. Возможно, совместно с россиянами или китайцами. Есть предложения из Нижнего Новгорода и Татарстана», — рассказал Петр Пархомчик. -0-