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До 55 рублей вырастет стоимость проезда на 17 автобусных маршрутах Краснодара

В столице Кубани изменится стоимость проезда на автобусах, работающих по регулируемому тарифу.

Источник: Комсомольская правда

С 30 мая в Краснодаре вырастет до 55 рублей стоимость проезда на ряде автобусных маршрутов, работающих по регулируемому тарифу. Изменения коснутся 17 маршрутов, в частности, №№ 19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А и 163А, 177.

Повышение коснется не только проезда, но и провоза багажа. Стоимость проезда в других видах городского транспорта останется прежней.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, данное повышение является необходимой мерой для расширения использования брутто-контрактов в сфере городских перевозок. Городской бюджет компенсирует перевозчикам все расходы на обслуживание маршрутов.

Предварительно проект постановления о повышении тарифа был подвергнут общественной экспертизе и получил одобрение городской прокуратуры.

Стоит отметить, что текущий тариф в 40 рублей на автобусных маршрутах с регулируемым тарифом оставался неизменным в Краснодаре в течение двух лет.

Дополнительно, с 27 марта по инициативе жителей были продлены маршруты троллейбусов № 15 и № 21, следующие теперь по улице Домбайской до улицы Вологодской.