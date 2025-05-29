Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 29 мая

В Национальном банке изменили курсы валют на 29 мая 2025 года, четверг. Так, уменьшились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля потяжелел.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 29 мая, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0161 белорусского рубля, 1 евро — 3,4185 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7623 белорусского рубля.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0017 белрубля, курс евро упал на 0,0079 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0029 белрубля.
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