Землю уводят из-под ног

Юрист, представлявший двух ответчиков по иску администрации и пожелавший остаться неназванным, считает, что, требуя возврата участков, администрация получает неосновательное обогащение — и денежную компенсацию, и участки в натуре. К тому же, по его мнению, в случае возврата земель возникнет правовая неопределенность в отношении расположенных на них жилых домов. «Поведение администрации в течение последних десяти лет давало основание всем собственникам участков полагаться на законность своего владения. С легкой руки руководства участки поменяли свое назначение, им были присвоены новые адреса, а дома введены в эксплуатацию. Если полагаться на логику истца, то ни один покупатель не может быть уверен в безопасности сделки, так как проверить всю историю владения объектом недвижимости не представляется возможным», — сказал собеседник «Ъ-Черноземье». Он подчеркнул, что суд, по его мнению, должен рассматривать спор с позиции добросовестности приобретения недвижимости каждым из нынешних владельцев.