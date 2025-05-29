В России работодателей хотят обязать возмещать расходы работникам за личное оборудование

Группа депутатов Госдумы, возглавляемая председателем комитета по социальной политике и труду Ярославом Ниловым, в четверг, 29 мая, представит на рассмотрение палаты законопроект, который обязывает работодателей компенсировать работникам расходы на использование личного оборудования, необходимого для выполнения служебных обязанностей. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке указано, что предлагается дополнить часть 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ новым положением, согласно которому работодатели должны будут указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работников на личное оборудование, если оно требуется для выполнения их должностных обязанностей.
В документе подчеркивается, что многим работникам необходимо использовать различные технические средства, такие как мобильные телефоны, планшеты или компьютеры. При этом часто эти устройства принадлежат самим работникам, а не предоставляются работодателем. Проблема актуальна не только для дистанционных сотрудников, для которых предусмотрена статья 312.6 ТК РФ.
Авторы инициативы отмечают, что отсутствие четкой системы компенсации создает дополнительную финансовую нагрузку на работников. Они считают текущее регулирование недостаточным, так как статья 188 ТК РФ позволяет работодателям рассматривать возмещение расходов как факультативное, а не обязательное, если условия компенсации не прописаны в трудовом договоре.
По мнению авторов законопроекта, его цель — обеспечить справедливый подход к возмещению затрат сотрудников и гармонизировать трудовое законодательство в вопросах компенсации расходов для дистанционных и «традиционных» работников. Нилов отметил, что действующие нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на необязательной основе, и необходимо создать правовые основания для компенсации затрат работников за использование личных программных и материальных ресурсов в служебных целях.
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