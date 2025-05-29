В России работодателей хотят обязать возмещать расходы работникам за личное оборудование

В документе подчеркивается, что многим работникам необходимо использовать различные технические средства, такие как мобильные телефоны, планшеты или компьютеры. При этом часто эти устройства принадлежат самим работникам, а не предоставляются работодателем. Проблема актуальна не только для дистанционных сотрудников, для которых предусмотрена статья 312.6 ТК РФ.