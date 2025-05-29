В Госдуме рассказали о новом проекте льготной ипотеки для участников СВО под 2%

По словам парламентария, кредитная ставка в рамках программы составит 2 процента годовых при первоначальном взносе от 20 процентов. Льгота распространяется как на ветеранов СВО, так и на продолжающих исполнять свой воинский долг. Также данную ипотеку смогут оформить супруги бойцов.