В Госдуме рассказали о новом проекте льготной ипотеки для участников СВО под 2%

Заместитель главы комитета по строительству Государственной Думы России Владимир Кошелев сообщил, что на данный момент прорабатывается новая программа льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции. Подробнее об инициативе он рассказал в своем Telegram-канале.
«Льготную ипотеку можно будет сочетать с другими мерами государственной поддержки», — Владимир Кошелев.
По словам парламентария, кредитная ставка в рамках программы составит 2 процента годовых при первоначальном взносе от 20 процентов. Льгота распространяется как на ветеранов СВО, так и на продолжающих исполнять свой воинский долг. Также данную ипотеку смогут оформить супруги бойцов.
Основное требование — регистрация в регионе покупки недвижимости. Владимир Кошелев добавил, что программа будет действовать по всей стране.
Вопрос доступности приобретения собственного жилья остается актуальной проблемой для многих россиян. Ранее в спецматериале «МК» была подробно разобрана новая тенденция массового оформления ипотеки представителями молодого поколения.