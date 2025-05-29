Маск заявил, что соглашение с Telegram еще не было подписано

В соответствии с информацией, представленной в посте Дурова, в Telegram будет внедрен чат-бот Grok. Кроме того, мессенджер получит от xAI $300 миллионов как в денежной форме, так и в виде акций, а также 50% дохода от подписок xAI, осуществленных через Telegram.