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Маск заявил, что соглашение с Telegram еще не было подписано

Илон Маск сообщил, что соглашение о сотрудничестве между его стартапом xAI и Telegram еще не подписано.

Илон Маск сообщил, что соглашение о сотрудничестве между его стартапом xAI и Telegram еще не подписано.

«Соглашение не было заключено», — написал Маск в X. Таким образом он прокомментировал заявление сооснователя Telegram Павла Дурова, который сообщил о достижении договоренности о партнерстве на срок один год.

В соответствии с информацией, представленной в посте Дурова, в Telegram будет внедрен чат-бот Grok. Кроме того, мессенджер получит от xAI $300 миллионов как в денежной форме, так и в виде акций, а также 50% дохода от подписок xAI, осуществленных через Telegram.