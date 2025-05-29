Дуров ответил Маску о сотрудничестве с Telegram

Соглашение о сотрудничестве между Telegram и xAI в принципе достигнуто, однако формальные детали еще не согласованы. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров на своей странице в соцсети X.
«Да, соглашение достигнуто, но формальности еще не улажены», — отметил Дуров.
Ранее Илон Маск заявил, что сделка о партнерстве между его стартапом xAI и мессенджером Telegram пока не подписана.
28 мая стало известно, что Telegram и xAI договорились о годовом партнерстве.
По словам Дурова, это сотрудничество предполагает распространение чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. Telegram получит от xAI 300 миллионов долларов, а также 50% дохода от подписок xAI, которые будут реализованы через платформу мессенджера.