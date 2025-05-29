В Екатеринбурге утвержден новый проект комплексного развития территории

В настоящий момент на территории площадью 4,1 тысячи квадратных метров расположено 2 дома построенных в 1953 году. На их месте планируется возвести жилой комплекс, где будет жить порядка 350 екатеринбуржцев. Здание планируется снабдить паркингом, вмещающим минимум 117 машин.