В Екатеринбурге утвержден новый проект комплексного развития территории

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
В настоящий момент на территории площадью 4,1 тысячи квадратных метров расположено 2 дома построенных в 1953 году. На их месте планируется возвести жилой комплекс, где будет жить порядка 350 екатеринбуржцев. Здание планируется снабдить паркингом, вмещающим минимум 117 машин.
Подрядчиком и инвестором выступит ООО «Третья столица. Екатеринбург. Специализированный застройщик», с которым заключен договор о комплексном развитии территории.
Предполагается, что помимо строительства жилья девелопер проведет капитальный ремонт детского сада № 338, расположенного в зоне КРТ, увеличив его вместимость. Проект планируется реализовать до 2030 года.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге начали заселять новый многоквартирный дом, расположенный на улице Краснофлотцев. Это первый многоквартирник, построенный по программе комплексного развития территории, куда начали переезжать люди.