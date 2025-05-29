Маск: соглашение о сотрудничестве Telegram и xAI подписано не было

Илон Маск опроверг заявление Павла Дурова о достигнутом соглашении между мессенджером Telegram и его компанией xAI.
На своей странице в социальной сети X* предприниматель отметил, что никакие официальные договорённости не оформлялись.
Ранее Дуров сообщил о начале годового сотрудничества между Telegram и стартапом xAI, основанным Маском. По его словам, в рамках предполагаемой сделки мессенджер должен был получить 300 миллионов долларов в денежной форме, а также долю в капитале компании. Однако Маск публично указал, что подписанных документов по этому вопросу нет.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.