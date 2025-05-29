Маск: соглашение о сотрудничестве Telegram и xAI подписано не было

Ранее Дуров сообщил о начале годового сотрудничества между Telegram и стартапом xAI, основанным Маском. По его словам, в рамках предполагаемой сделки мессенджер должен был получить 300 миллионов долларов в денежной форме, а также долю в капитале компании. Однако Маск публично указал, что подписанных документов по этому вопросу нет.