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Маск: соглашение о сотрудничестве Telegram и xAI подписано не было

Дуров сообщил в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск опроверг заявление Павла Дурова о достигнутом соглашении между мессенджером Telegram и его компанией xAI.

На своей странице в социальной сети X* предприниматель отметил, что никакие официальные договорённости не оформлялись.

Ранее Дуров сообщил о начале годового сотрудничества между Telegram и стартапом xAI, основанным Маском. По его словам, в рамках предполагаемой сделки мессенджер должен был получить 300 миллионов долларов в денежной форме, а также долю в капитале компании. Однако Маск публично указал, что подписанных документов по этому вопросу нет.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.