Суд заблокировал введение Трампом торговых пошлин

«Оспариваемые указы о введении пошлин будут аннулированы, и их действие будет приостановлено на постоянной основе», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда. В судебном решении подчеркивается, что, объявляя новые импортные тарифы, Трамп «превысил полномочия, предоставленные президенту в соответствии с Законом об экономических полномочиях в условиях международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA)».