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Суд заблокировал введение Трампом торговых пошлин

Федеральный суд США по делам международной торговли отменил решение президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт, указав на превышение им своих полномочий.

Федеральный суд США по делам международной торговли отменил решение президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт, указав на превышение им своих полномочий.

«Оспариваемые указы о введении пошлин будут аннулированы, и их действие будет приостановлено на постоянной основе», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда. В судебном решении подчеркивается, что, объявляя новые импортные тарифы, Трамп «превысил полномочия, предоставленные президенту в соответствии с Законом об экономических полномочиях в условиях международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA)».

До этого сообщалось, что торговая война Трампа стала угрозой 140-летней традиции поставок шляп ортодоксальным евреям.