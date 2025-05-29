Дуров: Telegram и xAI договорились о сотрудничестве, но есть формальности

Напомним, ранее Дуров сообщил, что Telegram якобы получит $300 млн наличными и акционерный капитал от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, которые будут продаваться через Telegram. Он уточнил, что сотрудничество сервисов будто бы продлится один год. xAI является стартапом, развивающим информационную инфраструктуру искусственного интеллекта.