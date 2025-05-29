Дуров: Telegram и xAI договорились о сотрудничестве, но есть формальности

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что, несмотря на достижение договоренности о партнерстве с xAI, существуют ряд формальностей, которые предстоит уладить.
Так он ответил главе указанного американского сервиса Илону Маску, который заявил, что никакие официальные договорённости не оформлялись.
«В принципе согласен, но формальности ещё не улажены», — написал сооснователь Telegram на своей странице в соцсети Х*.
Напомним, ранее Дуров сообщил, что Telegram якобы получит $300 млн наличными и акционерный капитал от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, которые будут продаваться через Telegram. Он уточнил, что сотрудничество сервисов будто бы продлится один год. xAI является стартапом, развивающим информационную инфраструктуру искусственного интеллекта.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.