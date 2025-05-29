Улицу Доватора в Новосибирске продлят за 63 млн рублей

В Новосибирске запланировали продолжение улицы Доватора в сторону Плющихинского. Предельная стоимость контракта — 63,1 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале Госзакупок.
Подрядчику предстоит разработать проект новой дороги: от улицы Высоцкого до Татьяны Снежиной и от Снежиной до Выборной. В проект входят инженерные исследования, подготовка нескольких вариантов трассы и полный пакет проектной документации.
Срок сдачи всех материалов — 30 октября 2026 года.
Напомним, что в Новосибирске заявляют о введении талонов на бензин.