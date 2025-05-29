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В Совкомбанке сочли, что слух о заморозке вкладов запустили застройщики

Девелоперы могли запустить слухи о заморозке вкладов в банках. Из-за этого люди стали снимать деньги со счетов и покупать на них недвижимость. Об этом рассказал первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

В Совкомбанке прокомментировали слух о заморозке вкладов.

Девелоперы могли запустить слухи о заморозке вкладов в банках. Из-за этого люди стали снимать деньги со счетов и покупать на них недвижимость. Об этом рассказал первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года», — передает газета «Ведомости» слова Хотимского. Он назвал слухи о заморозке вкладов креативом пиарщиков от застройщиков и риэлтеров.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вклады россиян в банках могут быть заморожены для борьбы с инфляцией. Однако распространяемые сведения являются фейком. Информацию якобы о возможной заморозке вкладов россиян опровергли в Центробанке РФ и в Государственной Думе.