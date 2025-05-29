В Совкомбанке сочли, что слух о заморозке вкладов запустили застройщики

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вклады россиян в банках могут быть заморожены для борьбы с инфляцией. Однако распространяемые сведения являются фейком. Информацию якобы о возможной заморозке вкладов россиян опровергли в Центробанке РФ и в Государственной Думе.