В Новосибирской области возобновили вывоз антрацита после четырехлетнего перерыва

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в прошлом году началась добыча угля на крупнейшем в стране месторождении антрацита — разрезе «Богатырь» Горловского угольного бассейна. ООО «Разрез Богатырь», получившее лицензию на разработку участка, планирует добычу угля и антрацита с запасами в 300 млн тонн и прогнозными ресурсами в 2,4 млрд тонн.