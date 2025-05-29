В Новосибирской области возобновили вывоз антрацита после четырехлетнего перерыва

В Новосибирской области возобновили вывоз высококачественного каменного угля (антрацита), прерванный в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда Президента РФ в СФО Анатолия Серышева.
Также там отмечается, что угледобывающим компаниям теперь предоставлена скидка 12,8% на экспорт угля в западном и южном направлениях и понижающие коэффициенты на перевозку энергетического угля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в прошлом году началась добыча угля на крупнейшем в стране месторождении антрацита — разрезе «Богатырь» Горловского угольного бассейна. ООО «Разрез Богатырь», получившее лицензию на разработку участка, планирует добычу угля и антрацита с запасами в 300 млн тонн и прогнозными ресурсами в 2,4 млрд тонн.