«Коммерсант»: Unicredit Group могут купить интересанты из России, а не из ОАЭ

Ранее три инвестора из ОАЭ выразили желание купить российские подразделения финансовой группы UniCredit. Они готовы это сделать с дисконтом. Uniсredit активно работает над сокращением своего присутствия в России под давлением итальянского правительства, которое требует уйти из страны в контексте сделки по покупке Banco BPM. Российское подразделение группы, на первый квартал 2025 года занимает 19-е место по величине активов по версии «Интерфакс-100», при этом его чистая прибыль за 2024 год снизилась на 30%.