Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый аффинажный завод в ДФО может появиться в Хабаровском крае

Идею главы минвостокразвития поддержал губернатор Дмитрий Демешин.

Источник: Александр Манзюк/ТАСС

Глава минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о необходимости строительства аффинажного завода для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальний Восток. Об этом он сообщил СМИ в ходе рабочей поездки в Хабаровск.

По словам министра, отсутствие такого производства вынуждает отправлять медные концентраты в Китай или на Урал, тогда как местная переработка могла бы создать рынок под боком. Он отметил, что создание новых энергетических мощностей и крупных перерабатывающих производств позволит достичь инвестиций на 12 триллионов рублей.

Полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев также подчеркнул проблемы энергетики и высоких ставок рефинансирования, которые тормозят проекты.

«Будет, наверное, нечестно не сказать о том, что текущая ставка рефинансирования блокирует большую часть инвестиционных проектов», — сказал он.

Трутнев сообщил, что совместно с Минэнерго, Минэкономики и Минвостокразвития разработан алгоритм решения, который требует контроля. Через неделю он ждёт отчёта о прогрессе.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поддержал идею создания аффинажного завода и отметил, что инвесторы смогут сами выбрать любую площадку из предложенных, где будет размещено производство. Объём инвестиций он оценил в диапазоне от 5 до 20 миллиардов рублей.

«Хабаровский край лидирует по инвестициям благодаря проектам вроде Восточного полигона и Малмыжа. Аффинаж нужен, и мы прорабатываем переработку леса, рыбы и руд», — добавил глава региона.