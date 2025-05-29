Первый аффинажный завод в ДФО может появиться в Хабаровском крае

Глава минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о необходимости строительства аффинажного завода для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальний Восток. Об этом он сообщил СМИ в ходе рабочей поездки в Хабаровск.
По словам министра, отсутствие такого производства вынуждает отправлять медные концентраты в Китай или на Урал, тогда как местная переработка могла бы создать рынок под боком. Он отметил, что создание новых энергетических мощностей и крупных перерабатывающих производств позволит достичь инвестиций на 12 триллионов рублей.
Полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев также подчеркнул проблемы энергетики и высоких ставок рефинансирования, которые тормозят проекты.
«Будет, наверное, нечестно не сказать о том, что текущая ставка рефинансирования блокирует большую часть инвестиционных проектов», — сказал он.
Трутнев сообщил, что совместно с Минэнерго, Минэкономики и Минвостокразвития разработан алгоритм решения, который требует контроля. Через неделю он ждёт отчёта о прогрессе.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поддержал идею создания аффинажного завода и отметил, что инвесторы смогут сами выбрать любую площадку из предложенных, где будет размещено производство. Объём инвестиций он оценил в диапазоне от 5 до 20 миллиардов рублей.
«Хабаровский край лидирует по инвестициям благодаря проектам вроде Восточного полигона и Малмыжа. Аффинаж нужен, и мы прорабатываем переработку леса, рыбы и руд», — добавил глава региона.