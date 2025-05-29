Первый аффинажный завод в ДФО может появиться в Хабаровском крае

По словам министра, отсутствие такого производства вынуждает отправлять медные концентраты в Китай или на Урал, тогда как местная переработка могла бы создать рынок под боком. Он отметил, что создание новых энергетических мощностей и крупных перерабатывающих производств позволит достичь инвестиций на 12 триллионов рублей.