С 1 июня россиянам усложнят снятие денег в банкоматах

«При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», — передает слова Хаминского РИА Новости. Он добавил, что при выявлении подозрительных действий доступ к наличным ограничат до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов с обязательным уведомлением владельца счета. Закон также предусматривает возможность назначения доверенного лица для подтверждения банковских операций.