Красноярцам напомнили, кто может получить льготы по оплате ЖКХ

В министерстве тарифной политики Красноярского края напомнили, кому положены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Полная компенсация предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концентрационных лагерей. До половины возмещают людям с инвалидностью, пострадавшим от политических репрессий, ликвидаторам Чернобыльской аварии, ветеранам боевых действий, родителям, вдовам военных, многодетным семьям в зависимости от количества детей.
Всего в Красноярском крае порядка 800 тысяч человек имеют право на получение льгот за оплату ЖКХ.
Ранее сообщалось о том, что Красноярский край оказался на третьем месте по темпам строительства жилья среди регионов России.