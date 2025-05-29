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Красноярцам напомнили, кто может получить льготы по оплате ЖКХ

Всего в Красноярском крае порядка 800 тысяч человек имеют право на компенсацию по оплате услуг ЖКХ.

Источник: Аргументы и факты

В министерстве тарифной политики Красноярского края напомнили, кому положены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Полная компенсация предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концентрационных лагерей. До половины возмещают людям с инвалидностью, пострадавшим от политических репрессий, ликвидаторам Чернобыльской аварии, ветеранам боевых действий, родителям, вдовам военных, многодетным семьям в зависимости от количества детей.

Всего в Красноярском крае порядка 800 тысяч человек имеют право на получение льгот за оплату ЖКХ.

Ранее сообщалось о том, что Красноярский край оказался на третьем месте по темпам строительства жилья среди регионов России.