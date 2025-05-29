Монголия планирует открыть торговый дом во Владивостоке

«Убежден, что у нас есть значительный потенциал сотрудничества. Это подтверждается в том числе цифрами: в этом году в 14 раз вырос экспорт из Приморского края в Монголию… У вас есть отличная мясная продукция, а также легкая промышленность, которую Приморье готово помогать доставлять через свои порты. Это касается и импорта. Мы открыты к различному сотрудничеству», — приводятся слова Стецко.