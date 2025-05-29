Новосибирский инвестор построит в ТОР «Хабаровск» завод по выпуску геомембраны

Инвестор из Новосибирска — компания «Промгеопласт» — намерена вложиться в строительство на территории Хабаровского района нового завода по производству геосинтетических материалов. Как сообщает ИА «Хабаровский край», проектом предусмотрено возведение комплекса производственных зданий с высокотехнологичным оборудованием для выпуска продукции. Строиться завод будет на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск».
По информации пресс-службы администрации Хабаровского района региона, предприятие собирается заняться производством геомембраны, дренажных матов и объёмных георешёток — данные материалы очень востребованы в строительной и дорожной отраслях. Отмечается, что у новосибирцев имеется большой опыт — продукция их предприятий нашла своего покупателя по всей территории Российской Федерации.
— Производство геомембран представляет собой изготовление синтетического материала в виде водонепроницаемого полотна, применяемого для гидроизоляции, защиты от воздействия агрессивных химических веществ и разделения слоёв грунта. Реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места, — рассказали в администрации муниципалитета.
Отметим, что производство будет запускаться в два этапа. Первый предусматривает трудоустройство 61 человека, а второй — 95. В настоящее время все договорённости с местными и краевыми властями достигнуты — к реализации проекта инвестор собирается приступить уже в третьем квартале текущего года.
Напомним, что в 2024 году площадь ТОР «Хабаровск» увеличилась на 18 тысяч гектаров за счёт создания новых и расширения уже действующих площадок для проектов примерной стоимостью 43 миллиарда рублей. Бизнес заявляет о создании в этих льготных экономических зонах порядка одной тысячи новых рабочих мест. Бизнесмены чаще всего открывают компании в строительстве, логистике, производстве и машиностроении.