Новосибирский инвестор построит в ТОР «Хабаровск» завод по выпуску геомембраны

Напомним, что в 2024 году площадь ТОР «Хабаровск» увеличилась на 18 тысяч гектаров за счёт создания новых и расширения уже действующих площадок для проектов примерной стоимостью 43 миллиарда рублей. Бизнес заявляет о создании в этих льготных экономических зонах порядка одной тысячи новых рабочих мест. Бизнесмены чаще всего открывают компании в строительстве, логистике, производстве и машиностроении.