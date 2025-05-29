Продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%

Несмотря на общее падение спроса, квартиры премиум- и делюкс-класса демонстрируют рост цен на 57,4% и 24,5% соответственно за год. Одновременно инвестиции в строительство жилья за первые месяцы 2025 года сократились вдвое — с 179 до 90 млрд рублей, сказано в документах.