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Продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%

Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% по сравнению с мартом, продолжив спад, начавшийся в феврале. Об этом говорят исследования аналитической платформы «СберАналитика» и консалтинговой компании CORE.XP по итогам апреля.

Россияне все чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки.

Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% по сравнению с мартом, продолжив спад, начавшийся в феврале. Об этом говорят исследования аналитической платформы «СберАналитика» и консалтинговой компании CORE.XP по итогам апреля.

«Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% в сравнении с мартом», — передает данные документа «Известия». Они добавили, что отмена льготных ипотечных программ и рост ставок привели к увеличению доли покупок в рассрочку до 54%.

Несмотря на общее падение спроса, квартиры премиум- и делюкс-класса демонстрируют рост цен на 57,4% и 24,5% соответственно за год. Одновременно инвестиции в строительство жилья за первые месяцы 2025 года сократились вдвое — с 179 до 90 млрд рублей, сказано в документах.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года на первичном рынке недвижимости России возросли риски формирования ценового «пузыря». Цены на жилье росли быстрее, чем доходы граждан и стоимость аренды, что создало дисбаланс на рынке. Центробанк предупредил об этой тенденции в своем обзоре финансовой стабильности, опубликованном 28 мая, сообщает Ридус.