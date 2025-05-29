Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ 6 июня

Ключевая ставка может сохраниться.
Центральный банк России 6 июня оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 21%. Об этом говорят аналитики финансового рынка.
«Банк России сохранит ключевую ставку на рекордном уровне 21% по итогам заседания совета директоров 6 июня. Так считают 28 из 32 опрошенных участников рынка и аналитиков», — передает газета «Известия», ссылаясь на мнения экспертов.
Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что на последнем заседании 25 апреля ЦБ неслучайно сохранил ключевую на уровне 21%. Она уверена — это нейтральный сигнал для финансового анализа. Экономист Алексей Кричевский также считает, что ЦБ РФ не будет менять ключевую ставку в июне. К такому выводу склоняются абсолютное большинство членов экспертного сообщества.
В случае, если текущая тенденция снижения инфляции не будет способствовать достижению установленной цели, ЦБ рассмотрит возможность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Дополнительно, регулятор проинформировал, что по его прогнозам инфляция снизится до 7−8% процентов в 2025 году, и только в следующем году ожидается возвращение к целевому уровню в четыре процента.