Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ 6 июня

В случае, если текущая тенденция снижения инфляции не будет способствовать достижению установленной цели, ЦБ рассмотрит возможность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Дополнительно, регулятор проинформировал, что по его прогнозам инфляция снизится до 7−8% процентов в 2025 году, и только в следующем году ожидается возвращение к целевому уровню в четыре процента.