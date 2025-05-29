Мэр Нью-Йорка рассказал, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах

«Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах…» — заявил он РИА «Новости» во время конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе (штат Невада).