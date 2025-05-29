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Мэр Нью-Йорка рассказал, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что городские власти рассматривают возможность для местных жителей получать заработную плату и вносить платежи за коммунальные услуги посредством биткоинов.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что городские власти рассматривают возможность для местных жителей получать заработную плату и вносить платежи за коммунальные услуги посредством биткоинов.

«Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах…» — заявил он РИА «Новости» во время конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе (штат Невада).

Адамс добавил, что администрация американского мегаполиса сначала проанализирует возможные варианты применения биткоина на местном уровне, а затем вступит в диалог с руководством штата и федеральным правительством.

Ранее, 28 мая 2025 года, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом криптоиндустрия обрела влиятельного сторонника.

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