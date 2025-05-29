Омский производитель лифтов решил заработать на своих должниках

Согласно официальному сообщению, сформировано 11 лотов на приобретение права требовать долги перед «ПКФ Сиблифт». Среди наиболее крупных обязательств, выставленных на торги, свыше 94,69 миллиона рублей от ООО «Про-Лифт»; более 72,27 миллиона рублей от ООО «АСК» и порядка 44,2 миллиона рублей от ООО «А-Строй».