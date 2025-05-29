Омский производитель лифтов решил заработать на своих должниках

Конкурсный управляющий проходящего через банкротство ООО «ПКФ Сиблифт» продолжает распродавать активы некогда крупной компании. Так, в среду, 27 мая 2025 года, анонсированы торги за право приобретения задолженности перед «ПКФ Сиблифт» со стороны ряда компаний.
Согласно официальному сообщению, сформировано 11 лотов на приобретение права требовать долги перед «ПКФ Сиблифт». Среди наиболее крупных обязательств, выставленных на торги, свыше 94,69 миллиона рублей от ООО «Про-Лифт»; более 72,27 миллиона рублей от ООО «АСК» и порядка 44,2 миллиона рублей от ООО «А-Строй».
В общей сложности речь идет о дебиторской задолженности перед «ПКФ Сиблифт» на сумму свыше 354 миллионов рублей. На текущий момент стартовая стоимость лотов совпадает с суммой задолженности. Конкурсная процедура назначена на 14 июля 2025 года.
Напомним, компанию «ПКФ Сиблифт», специализировавшуюся на производстве лифтов и лифтового оборудования, а также проведении профильных ремонтных работ, объявили банкротом в марте 2023 года. На июнь 2025 года назначена очередная попытка продажи единым лотом основного имущества предприятия, включая комплекс производственных помещений, торговый знак и оборудование.