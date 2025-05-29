Мясо и рыбу из красноярских магазинов отправили на утилизацию

В Красноярске специалисты Россельхознадзора проверили два магазина сети «Маяк». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В магазине была обнаружена некачественная мясная продукция — фарш, мясо, рыба, печень. Ее изъяли и отправили на утилизацию. Всего изъято 40 кг некачественной продукции.
Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Также была проверена продукция местных производителей, реализуемая в магазине. В 6 магазинах сети проверки продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что Китай сократил закупки древесины из Красноярского края.