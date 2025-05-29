Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясо и рыбу из красноярских магазинов отправили на утилизацию

Из двух красноярских магазинов изъяли 40 кг мяса и мясной продукции.

Источник: Россельхознадзор по Красноярскому краю

В Красноярске специалисты Россельхознадзора проверили два магазина сети «Маяк». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В магазине была обнаружена некачественная мясная продукция — фарш, мясо, рыба, печень. Ее изъяли и отправили на утилизацию. Всего изъято 40 кг некачественной продукции.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Также была проверена продукция местных производителей, реализуемая в магазине. В 6 магазинах сети проверки продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что Китай сократил закупки древесины из Красноярского края.