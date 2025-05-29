Мэр Нью-Йорка заявил о планах разрешить в городе выплату зарплат биткоинами

«Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах. Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся начать делать», — сказал мэр в Лас-Вегасе (штат Невада), где проходит конференция Bitcoin 2025.