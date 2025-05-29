Мэр Нью-Йорка заявил о планах разрешить в городе выплату зарплат биткоинами

Власти Нью-Йорка собираются предоставить возможность жителям этого американского мегаполиса получать зарплату биткоинами и использовать указанную криптовалюту при оплате коммунальных услуг, заявил глава города Эрик Адамс.
«Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах. Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся начать делать», — сказал мэр в Лас-Вегасе (штат Невада), где проходит конференция Bitcoin 2025.
Его процитировало РИА Новости. По словам Адамса, Нью-Йорк может обойтись без какого-либо федерального регулирования в указанном вопросе. Он также уточнил, что городские власти должны сначала оценить возможные варианты использования биткоина на местном уровне.
Мэр также указал на возможность совместной работы мегаполиса со штатом Нью-Йорк и правительством США.
Напомним, ранее исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс отметил, что американский президент Дональд Трамп придаёт особое значение тому, чтобы обеспечить статус Соединённых Штатов как «сверхдержавы» в сфере биткоина и цифровых активов. Он подчеркнул, что глава государства имеет решительной настрой и всерьёз готов добиваться этого.