В Омской области вновь выросли цены

Годовая инфляция в Омской области практически не изменилась и осталась на уровне 11,6%. В целом по стране она составила 10,2%. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.