В Омской области вновь выросли цены

В четверг, 29 мая 2025 года, в пресс-службе Отделения Омска Банка России сообщили об очередном витке роста цен в регионе. Сообщается, что в апреле они выросли на 0,15%. Что примечательно, это минимальный показатель за последнее время. Максимальный темп (на фото ниже) фиксировался в январе 2025 года — 2,06%.
Отмечается, что за месяц подорожали услуги. Заметнее — медицинские. Связано это с ростом затрат клиник на оплату труда персонала, аренду помещений, покупку и доставку расходных материалов.
Впрочем, на фоне укрепления рубля подешевела импортируемая техника, например смартфоны, телевизоры и ноутбуки. Снизились цены и на легковые автомобили. Среди причин — снижение спроса на фоне охлаждения кредитования.
Годовая инфляция в Омской области практически не изменилась и осталась на уровне 11,6%. В целом по стране она составила 10,2%. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.