Додон обвинил Кишинев в создании коррупционных схем с использованием газа из РФ

По словам политика, молдавские власти вводят граждан в заблуждение, заявляя об отказе от российского газа ради якобы энергетической независимости. На практике же, как утверждает Додон, в страну поступает тот же российский газ, но по альтернативным маршрутам и через фирмы-посредники.