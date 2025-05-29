Додон обвинил Кишинев в создании коррупционных схем с использованием газа из РФ

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о существовании коррупционных схем при поставках российского газа в республику. Лидер Партии социалистов сообщил ТАСС, что власти страны продолжают закупать российское топливо через посредников, скрывая это от населения.
По словам политика, молдавские власти вводят граждан в заблуждение, заявляя об отказе от российского газа ради якобы энергетической независимости. На практике же, как утверждает Додон, в страну поступает тот же российский газ, но по альтернативным маршрутам и через фирмы-посредники.
Экс-президент назвал такие схемы коррупционными и потребовал их расследования со стороны прокуратуры. Он подчеркнул, что изменение маршрута поставок не меняет происхождения газа, который продолжает поступать в Молдавию.
«В Молдавию поступал и продолжает поступать российский газ. То, что его покупают через другие страны или фирмы, его происхождения не меняет. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура», — заключил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал инициативу Еврокомиссии о полном отказе от российского топлива к 2027 году. По его словам, этот шаг ущемляет суверенитет отдельных государств.