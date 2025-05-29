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Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году планируется обеспечить новым жильем более 400 жителей полуострова из числа лиц льготных категорий.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Иван Стефанюк.

Он напомнил, что госпрограмма «Развитие жилищного строительства» в Крыму реализуется с 2015 года, и одним из показателей ее успешности является увеличение числа молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.

В 2024 году таких семей было десять, а в нынешнем году ожидается, что новое жилье получат еще семь, уточнил Стефанюк.

Всего в прошлом году при поддержке федерального бюджета новое жилье получили 69 граждан ряда льготных категорий, а в 2025 году, по словам замминистра, в новые квартиры переедут 56 крымчан.

В числе таких льготников: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, состоявшие на квартирном учете и уволенные с военной службы до 18 марта 2014 года, а также семьи, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и выехавшие из районов Крайнего Севера.

Также не останавливается работа и по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, добавил Стефанюк.

«В 2024 году за счет федерального бюджета было приобретено 57 жилых помещений для детей-сирот и за счет средств бюджета Республики Крым 186. А в 2025 году всего планируется приобрести 355 жилых помещений с целью обеспечения данной категории», — уточнил он.

В конце 2024 года глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей.