Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников

В числе таких льготников: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, состоявшие на квартирном учете и уволенные с военной службы до 18 марта 2014 года, а также семьи, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и выехавшие из районов Крайнего Севера.