В Волгоградской области назначили единое пособие для 65 тысяч детей

Всего с начала 2025 года в Волгоградской области региональное отделение СФР назначило единое пособие родителям 65 696 детей в возрасте до 17 лет. При назначении этой меры помощи специалисты учитывают 12-месячный расчетный период дохода семьи, который предшествует одному месяцу до подачи заявления на получение выплаты.
При этом доход трудоспособных членов семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда либо потребуется уважительная причина отсутствия доходов, отметили в отделении СФР по Волгоградской области.
К доходам относятся зарплата, алименты, пенсия, стипендия, доход от самозанятости, средства от продажи жилья и другое. При этом не учитываются маткапитал, соцконтракт, налоговые вычеты, доходы мобилизованных граждан, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.