В Волгоградской области назначили единое пособие для 65 тысяч детей

Всего с начала 2025 года в Волгоградской области региональное отделение СФР назначило единое пособие родителям 65 696 детей в возрасте до 17 лет. При назначении этой меры помощи специалисты учитывают 12-месячный расчетный период дохода семьи, который предшествует одному месяцу до подачи заявления на получение выплаты.