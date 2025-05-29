«Аффинаж нужен»: на Дальнем Востоке будет собственный завод по очистке металлов

«…Наличие инвестора, это не наличие готовой площадки, это не сведение логистики по аффинажу золота во всем Дальнем Востоке. Хотя это совершенно наглядно, что аффинаж на Дальнем Востоке нужен», — процитировали Дмитрия Демешина в ТАСС.