«Аффинаж нужен»: на Дальнем Востоке будет собственный завод по очистке металлов

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в рамках создания первого на Дальнем Востоке аффинажного предприятия в регионе выделено несколько земельных участков. Подробности приводит ТАСС.
«…Наличие инвестора, это не наличие готовой площадки, это не сведение логистики по аффинажу золота во всем Дальнем Востоке. Хотя это совершенно наглядно, что аффинаж на Дальнем Востоке нужен», — процитировали Дмитрия Демешина в ТАСС.
Также руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков добавил, что создание завода по очистке металлов в регионе даст возможность эффективного выхода российской продукции на иностранные рынки сбыта. Он отметил, что в рамках проекта нового аффинажного предприятия планируется привлечь порядка 12 триллионов инвестиционных средств.
Драгоценные и редкоземельные металлы всегда будут играть значимую роль не только на региональном, но и на государственном уровне. Ранее обозреватель «МК» в авторском материале дал оценку продолжающемуся общемировому росту спроса на золото.