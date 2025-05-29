Экономист оценил вероятность исчезновения наличных денег в России

«Люди пока не готовы отказаться от наличных денег — тех, которые можно потрогать руками», — передает его слова Ридус. Даже в технологически развитых странах, таких как Исландия, около 10% расчетов по-прежнему проводятся наличными. Он также добавил, что старшее и среднее поколения, несмотря на освоение цифровых платежей, продолжают доверять привычным купюрам и монетам.