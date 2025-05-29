Ритуальное кафе в Волгограде закрыли на 3 месяца из-за санитарных нарушений

Как сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда, 24 апреля 2025 года сотрудники регуправления Роспотребнадзора провели контрольные надзорные мероприятия у индивидуального предпринимателя. Бизнесмен предоставляет услуги по организации поминальных обедов в пункте питания на шоссе Авиаторов в Волгограде.