Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ритуальное кафе в Волгограде закрыли на 3 месяца из-за санитарных нарушений

В соответствии с постановлением суда в областном центре приостановили деятельность кафе в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда, 24 апреля 2025 года сотрудники регуправления Роспотребнадзора провели контрольные надзорные мероприятия у индивидуального предпринимателя. Бизнесмен предоставляет услуги по организации поминальных обедов в пункте питания на шоссе Авиаторов в Волгограде.

В результате проверки были выявлены нарушения: неправильное хранение продуктов, недостаток моечных устройств, несоблюдение ремонта и уборки помещений, а также контроля температуры холодильного оборудования, отсутствие необходимой гигиены сотрудников.

В этой связи в отношении бизнесмена составили административный протокол. Мужчина признал вину в полном объеме.

Предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток.

Постановление вступило в законную силу.