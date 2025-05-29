Пархомчик: Беларусь выполняет обязательства по созданию самолета «Освей»

«Мы должны построить три (производственных — Sputnik) корпуса. Один корпус мы завершаем строить и открываем его в июне. И второй корпус у нас по срокам — в следующем году. То есть все, что касается строительно-монтажных работ, все, что касается необходимого оборудования, все идет по плану», — проинформировал губернатор в эфире телеканала «Беларусь 1».