Пархомчик: Беларусь выполняет обязательства по созданию самолета «Освей»

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Беларусь выполняет свои обязательства в рамках совместного с Россией проекта по созданию самолета «Освей», сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
Ранее белорусская и российская стороны подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации на территории Беларуси серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.
Как сообщал председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус, в планах — создать в 2026 году опытный образец белорусско-российского самолета. Проект реализуется на базе 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах (Брестская область).
Пархомчик заявил, что белорусская сторона выполняет все условия договоренностей с Россией. Он также напомнил, что на реализацию этого проекта выделено 364 миллиона белорусских рублей.
«Мы должны построить три (производственных — Sputnik) корпуса. Один корпус мы завершаем строить и открываем его в июне. И второй корпус у нас по срокам — в следующем году. То есть все, что касается строительно-монтажных работ, все, что касается необходимого оборудования, все идет по плану», — проинформировал губернатор в эфире телеканала «Беларусь 1».
Вместе с тем, по его словам, были некоторые заминки по определению конструкции этого самолета, но они разрешились месяц-полтора тому назад. Теперь уже принят окончательный вариант, как этот самолет должен выглядеть,.
«Самое главное, что мы те сроки, которые были поставлены, и то, что в 2026-м году должны появиться первые опытные образцы, и первые опытные образцы должны подняться в воздух, остаются для нас плановой задачей», — подчеркнул он.