Антимонопольная служба заподозрила перевозчиков Хабаровска в сговоре

«Под подозрением — девять транспортных компаний и предпринимателей. Среди них — “Васильев”, “Вираж”, “Оператор”, “Дальтранс-ДВ”, “Магистраль Авто ДВ” и другие. Все они работали на популярных автобусных маршрутах», — рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.