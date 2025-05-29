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Антимонопольная служба заподозрила перевозчиков Хабаровска в сговоре

Цены на проезд могли согласовываться заранее.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске антимонопольная служба заподозрила крупнейших перевозчиков в сговоре. По данным краевого УФАС, компании могли заранее согласовывать стоимость проезда по городским маршрутам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Под подозрением — девять транспортных компаний и предпринимателей. Среди них — “Васильев”, “Вираж”, “Оператор”, “Дальтранс-ДВ”, “Магистраль Авто ДВ” и другие. Все они работали на популярных автобусных маршрутах», — рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.

Сейчас в отношении участников открыто антимонопольное дело. Если вина будет доказана, организациям грозят оборотные штрафы. Сейчас проводится разбирательство, материалы дела находятся в работе.