Займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси

Белорусам могут стать недоступны займы под залог единственного жилья, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, властями подготовлен законопроект, который может запретить физлицам оформлять займы под залог единственных дома и квартиры, долях в них. Также в документе говорится о запрете заключать договор займа, который предусматривал бы передачу в собственность другой стороне (заемщику) денег (независимо от суммы), когда заимодавцем выступает юрлицо, которое не осуществляет микрофинансовой деятельность, или индивидуальный предприниматель.
Таким образом, при принятии закона компаниям, не занимающимся микрозаймами, не будет позволено давать белорусам деньги в долг. А юрлица, не являющиеся микрофинансовыми организациями, не смогут использовать в названиях своих продуктов термины «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» и их производные.
Также в законопроекте предлагается запретить использование слов о «банке», «небанковской кредитно-финансовой организации», «кредите», «управляющей организации инвестиционного фонда», «акционерном инвестиционном фонде» и подобных в рекламе компаний, ими не являющимися.
Документ содержит также ограничение, связанное с запретом валютных займов между физлицами. Если документ примут, то белорусы в своих договорах о займах не смогут указывать сумму в иностранной валюте или в условных денежных единицах. За исключением, если этого договора между близкими родственниками — родителями, супругами, детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками и т.д.
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