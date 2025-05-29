Займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси

Так, властями подготовлен законопроект, который может запретить физлицам оформлять займы под залог единственных дома и квартиры, долях в них. Также в документе говорится о запрете заключать договор займа, который предусматривал бы передачу в собственность другой стороне (заемщику) денег (независимо от суммы), когда заимодавцем выступает юрлицо, которое не осуществляет микрофинансовой деятельность, или индивидуальный предприниматель.