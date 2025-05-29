Уклонялись от контрактов: УФАС признало недобросовестными две компании в Новосибирске

Две компании попали в реестр недобросовестных поставщиков по решению Новосибирского Управления федеральной антимонопольной службы. Причиной тому послужило уклонение от заключения контрактов после победы в тендерах, сообщается на сайте ведомства.
Антимонопольщики обратили внимание на московскую ООО «Нормал ТЭК» и новосибирскую ООО «Новая Эра». На первую компанию пожаловался «Центр развития материально-технической базы образования» с претензией, что она уклонилась от контракта на поставку товаров для школ.
Ранее, во время проведения конкурсного аукциона, «Нормал ТЭК» предложила цену на 52% ниже изначальной. Так, 1 мая заказчик выложил проект контракта, но организация его подписывать не стала. Кроме того, участник закупки пояснил, что «Нормал ТЭК» получила коммерческое предложение от ООО «Гринкрофт» и готовилась к исполнению контракта. При этом было предоставлено несвоевременное платежное поручение.
Антимонопольщики расценили эти действия как недобросовестные и признали компанию уклонившейся от контракта, включив его в реестр недобросовестных поставщиков на два года.
Еще одной организацией, включенной в РНП, стало ООО «Новая Эра», не заключившее контракт с МКУ «Октябрьское». Компания должна была заниматься монтажом ворот.
По данным ведомства, организация не подписала проект контракта в срок, обусловив это техническим неполадками в работе электронной торговой площадки. Её также признали уклонившейся от контракта.
Ранее мы писали о том, что учредителя аэропорта Толмачёво подозревали в нарушении антимонопольного законодательства
ИА Сибинформ