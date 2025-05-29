Уклонялись от контрактов: УФАС признало недобросовестными две компании в Новосибирске

Ранее, во время проведения конкурсного аукциона, «Нормал ТЭК» предложила цену на 52% ниже изначальной. Так, 1 мая заказчик выложил проект контракта, но организация его подписывать не стала. Кроме того, участник закупки пояснил, что «Нормал ТЭК» получила коммерческое предложение от ООО «Гринкрофт» и готовилась к исполнению контракта. При этом было предоставлено несвоевременное платежное поручение.