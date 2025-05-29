Новость о топливных талонах всерьез обеспокоила жителей Приморья: есть комментарий властей

Власти Приморья заявили, что данный документ является фальшивкой и не имеет никакого отношения к реальным решениям ведомства. В настоящее время никаких ограничений на продажу топлива для физических лиц не вводится, а система талонов не рассматривается. Граждан призывают не поддаваться панике и проверять информацию только по официальным источникам.