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Новость о топливных талонах всерьез обеспокоила жителей Приморья: есть комментарий властей

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая, ФедералПресс. В социальных сетях и мессенджерах распространяется документ, якобы подписанный Министерством энергетики РФ. В нем говорится о введении системы топливных талонов с ограничением продажи бензина.

Источник: Reuters

«…на территории субъектов Российской Федерации рекомендуется внедрить систему топливных талонов. Министерство энергетики рекомендует придерживаться фиксированного объема на бензин или дизельное топливо не более 10 л в неделю на физическое лицо», — говорится в сообщении.

Такие меры объяснили якобы энергетической политикой правительства РФ, логистическими трудностями, нехваткой топливных ресурсов, а также с целью недопущения дефицита горюче-смазочных материалов.

Власти Приморья заявили, что данный документ является фальшивкой и не имеет никакого отношения к реальным решениям ведомства. В настоящее время никаких ограничений на продажу топлива для физических лиц не вводится, а система талонов не рассматривается. Граждан призывают не поддаваться панике и проверять информацию только по официальным источникам.

Напомним, в мае в Приморском крае фиксировалась нехватка бензина марок АИ-92 и АИ-95 — на некоторых заправках появлялись объявления о временном отсутствии топлива.