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МИД: Истекающий 22 июля меморандум РФ и ООН о сельхозпродукции не продлевается

Несмотря на работу по меморандуму с ООН, искомой отдачи достичь не удалось, констатировал директор департамента международных организаций МИД РФ Логвинов.

Источник: Комсомольская правда

Срок действия меморандума между Россией и ООН о нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции истекает 22 июля без возможности продления. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме.

Документ был заключен в июле 2022 года параллельно с Черноморской зерновой инициативой по украинскому продовольствию. Соглашение предусматривало содействие ООН в устранении барьеров для экспорта российских зерновых культур и удобрений.

«Что касается меморандума Россия — ООН, то он был рассчитан на 3 года и действует до 22 июля текущего года. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена», — уточнил Логвинов в беседе с ТАСС.

Дипломат констатировал, что несмотря на активную работу российской делегации и команды генерального секретаря ЮНКТАД Ребекки Гринспан, искомой отдачи достичь не удалось.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент речи о заключении новой зерновой сделки с Украиной не идет. В первую очередь потому, что сейчас наблюдается совершенно другая модальность переговоров сторон.