МИД: Истекающий 22 июля меморандум РФ и ООН о сельхозпродукции не продлевается

Документ был заключен в июле 2022 года параллельно с Черноморской зерновой инициативой по украинскому продовольствию. Соглашение предусматривало содействие ООН в устранении барьеров для экспорта российских зерновых культур и удобрений.
«Что касается меморандума Россия — ООН, то он был рассчитан на 3 года и действует до 22 июля текущего года. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена», — уточнил Логвинов в беседе с ТАСС.
Дипломат констатировал, что несмотря на активную работу российской делегации и команды генерального секретаря ЮНКТАД Ребекки Гринспан, искомой отдачи достичь не удалось.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент речи о заключении новой зерновой сделки с Украиной не идет. В первую очередь потому, что сейчас наблюдается совершенно другая модальность переговоров сторон.